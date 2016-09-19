В Укрбюро Интерпола комментируют отказ искать Богатыреву

То, что Интерпол решил не вмешиваться в дело экс-вице-премьер-министра и экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой, не ставит под сомнение обвинения против нее.



Об этом заявил первый заместитель начальника рабочего аппарата Укрбюро Интерпола подполковник полиции Евгений Паниотов, комментируя "Укринформу" уведомление об отказе Интерпола в розыске Богатыревой.



"Интерпол не вмешивается в вопросы политического, военного, религиозного, расового характера. Там проанализировали данное дело, видят в отношении конкретного лица политический контекст, поэтому на основе этого заключения – согласно своему уставу – Интерпол не может вмешиваться в это дело", – отметил он.



Однако, по словам Паниотова, это не является препятствием для использования Украиной других возможностей или механизмов.



"То есть Интерпол не ставит под сомнение правонарушения, не ставит каких-либо ограничений для розыска этого лица. И Украина должна использовать другие методы взаимодействия, сотрудничества с правоохранительными органами других государств для розыска этого лица", – сказал Паниотов.



И еще раз повторил: то, что Интерпол решил не вмешиваться в дело Богатыревой, не означает, что Украина не может по-другому ее разыскивать и экстрадировать. Просто его информационный канал не может быть использован в этом деле.



"Решение Интерпола о том, что он не будет участвовать в розыске некоего лица, не означает, что он ставит под сомнение обвинения в отношении конкретного лица. Он просто не будет вмешиваться", – отметил Паниотов.



Он пояснил, что "Интерпол – это механизм обмена полицейской информации, один из многих инструментов международного сотрудничества".



"Интерпол правило, не может обмениваться информацией, если, по его мнению, дело имеет политический контекст. Однако преступников разыскивают правоохранительные органы каждой страны", – добавил представитель Укрбюро Интерпола.



Как известно, ранее адвокат Богатыревой Дмитрий Беляев сообщил, что Интерпол в августе 2015 по его обращению принял решение о прекращении публикации информации о розыске Богатыревой ( "публикация красного сообщения").



Как известно, 21 октября 2014 Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. По информации прокуратуры, Богатырева действовала "по предварительному сговору с группой лиц".