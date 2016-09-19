В Укрбюро Інтерполу прокоментували відмову шукати Богатирьову

Те, що Інтерпол вирішив не втручатися у справу екс-віце-прем'єр-міністра та екс-міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової, не ставить під сумнів звинувачення проти неї.

На цьому наголосив перший заступник начальника робочого апарату Укрбюро Інтерполу підполковник поліції Євген Паніотов, коментуючи "Укрінформу" повідомлення про відмову Інтерполу у розшуку Богатирьової.

"Інтерпол не втручається в питання політичного, військового, релігійного, расового характеру. Там проаналізували дану справу, вбачають стосовно конкретної особи політичний контекст, тому на основі цього висновку - згідно свого статуту - Інтерпол не може втручатися у цю справу", – зазначив він.

Водночас, за словами Паніотова, це не є перепоною для використання Україною інших можливостей чи механізмів.

"Тобто Інтерпол не ставить під сумнів правопорушення, не ставить якихось обмежень для розшуку цієї особи. І Україна має використовувати інші методи взаємодії, співробітництва з правоохоронцями інших держав для розшуку цієї особи", – сказав Паніотов.

Він підтвердив, що "комісія дійсно засідала і дійшла рішення інформацію про розшук конкретної особи з бази даних вилучити і заборонити правоохоронним органам використовувати канал Інтерполу для обміну інформацією стосовно неї".

І ще раз повторив: те, що Інтерпол вирішив не втручатися у справу Богатирьової, не означає, що Україна не може в інший спосіб її розшукувати і екстрадувати. Просто його інформаційний канал не може бути використаний у цій справі.

"Рішення Інтерполу про те, що він не братиме участь в розшуку якоїсь особи, не означає, що він ставить під сумнів звинувачення стосовно конкретної особи. Він просто не втручається", – зазначив Паніотов.

Він пояснив, що "Інтерпол - це механізм обміну поліцейською інформацією, один із багатьох інструментів міжнародного співробітництва".

"Інтерпол має правило, що не може обмінюватися інформацією, якщо, на його погляд, справа має політичний контекст. Проте злочинців розшукують правоохоронні органи кожної країни", – додав представник Укрбюро Інтерполу.

Як відомо, раніше адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв повідомив, що Інтерпол у серпні 2015 року за його зверненням ухвалив рішення щодо припинення публікації інформації про розшук Богатирьової ("публікація червоного повідомлення").

21 жовтня 2014 року Богатирьову оголосили в розшук по Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання. За інформацією прокуратури, Богатирьова діяла "за попередньою змовою з групою осіб".