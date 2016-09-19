Во вторник в большинстве областей – дожди, кое-где град и заморозки

20 сентября в большинстве областей Украины ожидаются дожди, кое-где грозы, а местами даже возможен град.

Об этом предупреждает Украинский Гидрометцентр.

"20 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, днем и в Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях сложные погодные условия: сильные дожди, местами грозы, в отдельных пунктах град, порывы ветра 17-22 м/с", – говорится в сообщении.

Ночью 20 сентября в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях местами на почве – заморозки 0-3°, информируют синоптики.

Прогноз погоды на 20 сентября

"21-23 сентября в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", – предупреждает гидрометцентр.

При этом 20-23 сентября в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность, добавляют синоптики.

При этом температура воздуха днем преимущественно 13-15 градусов тепла, ночью до 8 градусов за исключением юга, где в течение суток – на несколько градусов теплее.

Солнечно 20 сентября будет в столице, на севере и северо-западе страны.