У вівторок у більшості областей – дощі, подекуди град і заморозки

20 вересня у більшості областей України очікуються дощі, подекуди грози, а місцями навіть можливий град.

Про це попереджає Український Гідрометцентр.

"20 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, вдень і в Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях складні погодні умови: сильні дощі, місцями грози, в окремих пунктах град, пориви вітру 17-22 м/с", – йдеться у повідомленні.

Вночі 20 вересня у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях місцями на ґрунті – заморозки 0-3°, інформують синоптики

Прогноз погоди на 20 вересня

"21-23 вересня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°", – попереджає гідрометцентр.

При цьому 20-23 вересня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека, додають синоптики.

При цьому температура повітря вдень переважно 13-15 градусів тепла, вночі до 8градусів за винятком півдня, де впродовж доби – на кілька градусів тепліше.