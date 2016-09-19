У вівторок у більшості областей – дощі, подекуди град і заморозки

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Понеділок, 19 вересня 2016, 14:13

20 вересня у більшості областей України очікуються дощі, подекуди грози, а місцями навіть можливий град.

Про це попереджає Український Гідрометцентр.

"20 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, вдень і в Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях складні погодні умови: сильні дощі, місцями грози, в окремих пунктах град, пориви вітру 17-22 м/с", – йдеться у повідомленні.

Вночі 20 вересня у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях місцями на ґрунті – заморозки 0-3°, інформують синоптики

Прогноз погоди на 20 вересня
Прогноз погоди на 20 вересня

"21-23 вересня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°", – попереджає гідрометцентр.

При цьому 20-23 вересня у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека, додають синоптики.

При цьому температура повітря вдень переважно 13-15 градусів тепла, вночі до 8градусів за винятком півдня, де впродовж доби – на кілька градусів тепліше.

Теми: погода
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