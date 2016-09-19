Прокурора, который ездит на "бабушкином авто", уволят

Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал увольнение сотрудника прокуратуры из отдела, который следит за налоговиками, Александра Амплеева, по которому есть коррупционные подозрения.



Об этом он сказал в понедельник в ходе заседания комитета ПАСЕ по вопросам науки, образования, культуры и СМИ.



"В прошлую пятницу я увидел расследование журналистов, зафиксировали одного работника прокуратуры возле трехэтажного дома с роскошным автомобилем. Этот деятель, улыбаясь в камеру, говорил: я не имею отношения к этому дому он принадлежит моей жене, а этот автомобиль – моей мамы. При этом очень издевательськи смеялся в камеру", – рассказал Луценко.



Он поблагодарил журналистов за помощь и анонсировал увольнение указанного сотрудника.



"Я думаю, что до конца этой недели он будет уволен из прокуратуры. Сейчас происходят все предусмотренные законом процедуры. И его не станет", – отметил генпрокурор.



В Генпрокуратуре "Украинской правде" уточнили, что речь идет именно об Амплееве.



Ранее Луценко, отчитываясь на комитете, сообщил, что при Генпрокуратуре при содействии США будет создана новая служба, которая будет тайно проверять прокуроров на причастность к коррупции.



Ранее журналисты проекта "Схемы" анонсировали расследование в отношении Амплеева. В сюжете говорилось, что в 2015 году в декларации указанного прокурора были сплошные прочерки – ни авто, ни квартиры, ни дома.



В то же время представители СМИ зафиксировали, как Амплеев передвигается на автомобиле Toyota, который "принадлежит его бабушке" и живет в особняке своей жены, с которой ранее развелся.

Валентина Романенко, УП