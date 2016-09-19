Луценко обіцяє звільнити прокурора з "бабусиним авто"

Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував звільнення співробітника прокуратури з відділу, який наглядає за податківцями, Олександра Амплеєва щодо якого є корупційні підозри.

Про це він сказав у понеділок під час засідання комітету ПАРЄ з питань науки, освіти, культури і ЗМІ.

"Минулої п'ятниці я побачив розслідування журналістів, які зафіксували одного працівника прокуратури біля триповерхового будинку з розкішним автомобілем. Цей діяч, посміхаючись у камеру, казав: я не маю відношення до цього будинку він належить моїй дружині, а цей автомобіль – моєї мами. При цьому дуже знущально сміявся в камеру", – розповів Луценко.

Він подякував журналістам у допомозі і анонсував звільнення вказаного співробітника.

"Я думаю, що до кінця цього тижня він буде звільнений з прокуратури. Зараз відбуваються всі передбачені законом процедури. І його не стане", – зазначив генпрокурор.

У Генпрокуратурі "Українській правді" уточнили, що мова йде саме про Амплеєва.

Раніше Луценко, звітуючи на комітеті, повідомив, що при Генпрокуратурі за сприяння США буде створена нова служба, яка таємно перевірятиме прокурорів на причетність до корупції.

Як повідомляли журналісти проекту "Схеми", які анонсували розслідування стосовно Амплеєва. У сюжеті зазначалося, що у 2015 році в декларації вказаного прокурора були суцільні прочерки – ні авто, ні квартири, ні будинку.

Водночас представники ЗМІ зафіксували, як Амплеєв пересувається автомобілем Toyota, який "належить його бабусі" та живе в особняку своєї дружини, з якою раніше розлучився.

Як відомо, в Генпрокуратурі працює ще один прокурор, який їздить на "бабусиному авто".

Автомобіль Audi Q7 з номерами ВХ 9125 ВМ, на якому їздить слідчий Генпрокуратури Дмитро Сус, належить мешканці міста Хмельницький Марії Юрчик 1930 року народження.

Марія Іванівна Юрчик є родичкою (імовірно, бабусею) Суса, який входить до департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Валентина Романенко, УП