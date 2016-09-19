Расходы на МИД в 2017 году предлагают увеличить на 1,3 млрд

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Понедельник, 19 сентября 2016, 17:42

В проекте бюджета на 2017 год расходы для МИД предусмотрено в сумме 4 млрд 042 млн 092,5 тыс. грн, в том числе по общему фонду – 4 млрд 039 млн 501,6 тыс. грн, по специальному – 2 млн 590,9 тыс. гривен.

Такие данные содержатся в проекте Госбюджета, опубликованном в понедельник на сайте Верховной Рады, сообщает "Укринформ".

В 2016 году на расходы для МИД было заложено 2 млрд 701 млн 411,1 тыс. грн.

В бюджете, в частности, предусмотрено для реализации МИД полномочий проведения внешней политики Украины, организация и контроль за деятельностью заграничных дипломатических учреждений Украины выделить средства госбюджета в сумме 30 млн гривен.

По бюджетной программе "Финансовая поддержка обеспечения международного позитивного имиджа Украины, мероприятия по поддержке связей с украинцами, которые проживают за пределами Украины" на 2017 год по общему фонду предусмотрено 77 млн гривен.

За счет этих средств планируется провести культурно-образовательные и культурно-художественные мероприятия, издать научные публицистические, художественные произведения и сборника для зарубежных украинцев.

По бюджетной программе "Руководство и управление в сфере государственной политики относительно внешних отношений" расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в объеме 206 млн 426,6 тыс. гривен.

По бюджетной программе "Взносы Украины в бюджеты ООН, органов и специализированных учреждений системы ООН, других международных организаций и конвенционных органов" учтены средства общего фонда государственного бюджета в сумме 611 млн 637,8 тыс. гривен.

Темы: бюджет МИД
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