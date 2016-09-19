Видатки на МЗС у 2017 році пропонують збільшити на 1,3 млрд

У проекті бюджету на 2017 рік видатки для МЗС передбачено у сумі 4 млрд 042 млн 092,5 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 4 млрд 039 млн 501,6 тис. грн, за спеціальним – 2 млн 590,9 тис. гривень.

Такі дані містяться в проекті Держбюджету, опублікованому в понеділок на сайті Верховної Ради, повідомляє "Укрінформ".

У 2016 році на видатки для МЗС було закладено 2 млрд 701 млн 411,1 тис. грн.

У бюджеті, зокрема, передбачено для реалізації МЗС повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України виділити кошти держбюджету у сумі 30 млн гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" на 2017 рік по загальному фонду передбачено 77 млн гривень.

За рахунок цих коштів планується провести культурно-освітні та культурно-мистецькі заходи, видати наукові публіцистичні, художні твори та збірки для закордонних українців.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 206 млн 426,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів" враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 611 млн 637,8 тис. гривень.