Боевики 10 раз обстреляли силы АТО в понедельник

Боевики в понедельник 10 раз открывали огонь по позициям украинских военных. При этом тяжелое вооружение пророссийские войска не применяли.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"В частности, на Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Марьинки, Широкино и Павлополя, где боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

В то же время на Донецком направлении обстрелы со стороны противника из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки и Верхнеторецкого.

"На Луганском направлении противник предпринял вооруженные провокации в районе Новоалександровки, где боевики вели огонь из стрелкового оружия. Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдаются Минские соглашения", - отметили в пресс-центре АТО.

Украинская правда