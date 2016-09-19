Бойовики 10 разів обстріляли сили АТО у понеділок

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Понеділок, 19 вересня 2016, 19:01

Бойовики у понеділок 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. При цьому важке озброєння проросійські війська не застосовували.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Мар’їнки, Широкиного та Павлополя, де бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку обстріли з боку противника із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки та Верхньоторецького.

"На Луганському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, де бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод", - зазначили у прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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