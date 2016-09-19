Всплеск вируса Зика: МИД предостерегает украинцев в Малайзии
Украинское министерство иностранных дел предупреждает украинцев, которые планируют посетить Малайзию, или тех, кто там проживает, о росте случаев заражением вирусом Зика.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.
Гражданам рекомендуется "проявлять осмотрительность в отношении указанных рисков, использовать репелленты, носить одежду (желательно светлых тонов), закрывающая как можно большую часть тела, а также избегать посещения лесов, мест у открытых водоемов и т.п.".
"Для защиты от укусов комаров в помещениях следует применять такие физические барьеры, как антимоскитные сетки, закрывать двери и окна. Кроме этого, в жилых помещениях и вокруг них важно избавиться возможных мест размножения комаров - прежде емкостей, в которых может накапливаться и застаиваться вода", - сказано в сообщении.
Указывается, что первыми симптомами заболевания являются повышенная температура тела, общая слабость, боль в суставах и покраснение глаз.
Контакты посольства Украины в Малайзии:
Телефон: +6016 261 4707,
e-mail: emb_my@mfa.gov.ua,
Круглосуточная "горячая линия" МИД Украины: +38 044 238 16 57
Українська правда