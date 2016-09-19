Сплеск вірусу Зіка: МЗС застерігає українців у Малайзії

Українське міністерство закордонних справ попереджає українців, що планують відвідати Малайзію, або тих, хто там проживає, про ріст випадків зараженням вірусом Зіка.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби у понеділок.

Громадянам рекомендується "виявляти обачність щодо вказаних ризиків, використовувати репеленти, носити одяг (бажано світлих тонів), що закриває якомога більшу частину тіла, а також уникати відвідання лісів, місць біля відкритих водойм тощо".

"Для захисту від укусів комарів у приміщеннях слід застосовувати такі фізичні бар’єри, як антимоскітні сітки, закривати двері і вікна. Крім цього, у житлових приміщеннях та навколо них важливо позбутися можливих місць розмноження комарів – передусім ємностей, у яких може накопичуватися та застоюватися вода", - сказано у повідомленні.

Вказується, що першими симптомами захворювання є підвищена температура тіла, загальна слабкість, біль у суглобах та почервоніння очей.

Контакти посольства України у Малайзії:

Телефон: +6016 261 4707,

e-mail: emb_my@mfa.gov.ua,

Цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: +38 044 238 16 57