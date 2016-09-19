Поклонская хочет возбудить дело против Полозова за посты в соцсетях
Прокремлевская прокуратура оккупированного Крыма просит возбудить уголовное дело в отношении адвоката Николая Полозова.
Об этом он сам рассказал ТАСС.
"Сейчас мне позвонили из Главного следственного Управления СК по республике Крым и пригласили для дачи объяснений в рамках доследственной проверки по заявлению прокуратуры", - сказал он.
Полозов пояснил, что в заявлении прокуратура просит возбудить уголовное дело против адвоката за оскорбление им в своих постах в соцсетях стороны обвинения по делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.
"Якобы на моей странице в Facebook содержится некая характеристика государственного обвинителя по делу Ахтема Чийгоза прокурора Домбровского А.А., предположительно выраженная словами "мелкий, ничтожный", - рассказал адвокат.
Он уточнил, что решение идти ли в СК для дачи объяснений, он примет только после консультации с руководством Адвокатской палаты Москвы.
Вместе с тем, Полозов подчеркнул, что расценивает действия прокуратуры оккупированного Крыма как попытку политического давления на него.
Адвокат Николай Полозов участвовал в качестве защитника в ряде громких судебных процессов, в том числе над участницами "Pussy Riot", а также нардепом ВР Надеждой Савченко.