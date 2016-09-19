Поклонська хоче порушити справу проти Полозова за пости в соцмережах

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Понеділок, 19 вересня 2016, 21:58

Прокремлівська прокуратура окупованого Криму просить порушити кримінальну справу стосовно адвоката Миколи Полозова.

Про це він сам розповів ТАСС.

"Щойно мені зателефонували з Головного слідчого Управління СК по республіці Крим і запросили для надання пояснень в рамках дослідчої перевірки за заявою прокуратури", - сказав він.

Полозов пояснив, що в заяві прокуратура просить порушити кримінальну справу проти адвоката за образу ним в своїх постах в соцмережах сторони звинувачення у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза.

"Нібито на моїй сторінці в Facebook міститься якась характеристика державного обвинувача у справі Ахтема Чийгоза прокурора Домбровського А.А., імовірно виражена словами "дрібний, нездалий", - розповів адвокат.

Він уточнив, що рішення йти в СК для надання пояснень він прийме тільки після консультації з керівництвом Адвокатської палати Москви.

Разом з тим, Полозов підкреслив, що розцінює дії прокуратури окупованого Криму як спробу політичного тиску на нього.

Адвокат Микола Полозов брав участь у захисті фігурантів гучних судових процесів, в тому числі над учасницями "Pussy Riot", а також нардепом ВР Надією Савченко.

Теми: Крим соцмережі
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