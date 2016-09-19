Гройсман: Если Рада примет бюджет, я его выполню и даже перевыполню

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Понедельник, 19 сентября 2016, 22:40

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов взять на себя ответственность достичь показателей, заложенных в проекте госбюджета-2017, если Рада их примет.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Если украинский парламент поддержит этот бюджет, я беру на себя обязательство выполнить его и даже перевыполнить. И каждый гражданин на себе это почувствует", - отметил глава правительства.

Кроме того, Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен в ближайшее время принять постановление для создания условий для снижения цен на лекарства через 5-6 месяцев.

Как сообщалось, 15 сентября правительственный проект закона о госбюджете Украины на 2017 год внесен в Верховную Раду.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада бюджет Гройсман
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IP: 193.254.220.---qqqq19.09.2016 22:45
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