Гройсман: Якщо Рада схвалить бюджет, я його виконаю і навіть перевиконаю

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий взяти на себе відповідальність досягнути показників, закладених у проекті держбюджету-2017, якщо Рада їх схвалить.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Якщо український парламент підтримає цей бюджет, я беру на себе зобов’язання виконати його і навіть перевиконати. І кожен громадянин на собі це відчує", - зазначив глава уряду.

Окрім того, Гройсман заявив, що Кабінет міністрів має намір найближчим часом увалити постанову для створення умов для зниження цін на ліки за 5-6 місяців.

Як відомо, 15 вересня урядовий проект закону про держбюджет України на 2017 рік внесли до Верховної Ради.

Українська правда