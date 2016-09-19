Гройсман: Якщо Рада схвалить бюджет, я його виконаю і навіть перевиконаю

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Понеділок, 19 вересня 2016, 22:40

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий взяти на себе відповідальність досягнути показників, закладених у проекті держбюджету-2017, якщо Рада їх схвалить.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Якщо український парламент підтримає цей бюджет, я беру на себе зобов’язання виконати його і навіть перевиконати. І кожен громадянин на собі це відчує", - зазначив глава уряду.

Окрім того, Гройсман заявив, що Кабінет міністрів має намір найближчим часом увалити постанову для створення умов для зниження цін на ліки за 5-6 місяців.

Як відомо, 15 вересня урядовий проект закону про держбюджет України на 2017 рік внесли до Верховної Ради.

Українська правда

Теми: Верховна Рада бюджет Гройсман
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IP: 193.254.220.---qqqq19.09.2016 22:45
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