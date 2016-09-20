МИД: Кремль не дает приказ боевикам прекратить обстрелы

Кремль не дает приказ боевикам на Донбассе прекратить обстрелы.

Об этом заявил директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины Алексей Макеев в эфире "5 канала".

"Мы за последние дни увидели, хотя и интенсивность обстрелов существенно снизилось, о прекращении огня речи не идет. И к сожалению, опять-таки для украинской стороны, потому что мы последовательно призываем Россию прекратить огонь и эти месседжи постоянно также идут и из Берлина, и из Парижа в Москву. Мы видим, что Кремль не дает соответствующего указа своим оккупационным силам и контролируемым Кремлем боевикам", - отметил он.

По словам Макеева, ежедневно украинские дипломаты доносят до международных партнеров то, что необходимо и дальше усиливать давление на РФ.

"Украинские дипломаты пытаются ежедневно доносить до наших международных партнеров - это то, что ситуация, к сожалению, не улучшается и о том, что нужно продолжать усиливать давление на Российскую Федерацию, потому что без того, чтобы Москва была вынуждена играть по правилам, выполнять Минские договоренности, любого процесса можно не ожидать ", - сказал он.