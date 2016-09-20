МЗС: Кремль не дає наказ бойовикам припинити обстріли

00
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 00:25

Кремль не дає наказ бойовикам на Донбасі припинити обстріли.

Про це заявив директор Департаменту політики та комунікації МЗС України Олексій Макеєв в ефірі "5 каналу".

"Ми за останні дні побачили, що хоча і інтенсивність обстрілів суттєво знизилася, про припинення вогню не йдеться. І на жаль, знову-таки для української сторони, тому що ми послідовно закликаємо Росію припинити вогонь і ці месиджі постійно також ідуть і з Берліна, і з Парижа в Москву. Ми бачимо, що Кремль не дає відповідного указу своїм окупаційним силам та контрольованим Кремлем бойовикам", - зазначив він.

За словами Макєєва, щодня українські дипломати доносять до міжнародних партнерів те, що необхідно і надалі посилювати тиск на РФ.

"Українські дипломати намагаються щодня доносити до наших міжнародних партнерів – це те, що ситуація, на жаль, не покращується і про те, що треба далі посилювати тиск на Російську Федерацію, бо без того, щоб Москва була змушена грати по правилах, виконувати Мінські домовленості, будь-якого процесу годі й очікувати", - сказав він.

Теми: МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Сплеск вірусу Зіка: МЗС застерігає українців у Малайзії 19 вересня 2016, 20:20
Видатки на МЗС у 2017 році пропонують збільшити на 1,3 млрд 19 вересня 2016, 17:42
Україна проситиме санкції для організаторів "виборів" у Криму 19 вересня 2016, 13:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
РосЗМІ повідомляють про стрілянину під Москвою й вбивство Жиліна
"Укртрансгаз" повернули в управління "Нафтогазу"
За президента Трампа США продаватимуть Україні зброю – екс-спікер Конгресу
ЗМІ: Президент доручив врегулювати конфлікт навколо "Укртрансгазу"
Усі новини
Їжа

6 продуктів, які варто купувати не економлячи

Культура

Музей і церква: Приречені на співпрацю