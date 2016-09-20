МЗС: Кремль не дає наказ бойовикам припинити обстріли

Кремль не дає наказ бойовикам на Донбасі припинити обстріли.

Про це заявив директор Департаменту політики та комунікації МЗС України Олексій Макеєв в ефірі "5 каналу".

"Ми за останні дні побачили, що хоча і інтенсивність обстрілів суттєво знизилася, про припинення вогню не йдеться. І на жаль, знову-таки для української сторони, тому що ми послідовно закликаємо Росію припинити вогонь і ці месиджі постійно також ідуть і з Берліна, і з Парижа в Москву. Ми бачимо, що Кремль не дає відповідного указу своїм окупаційним силам та контрольованим Кремлем бойовикам", - зазначив він.

За словами Макєєва, щодня українські дипломати доносять до міжнародних партнерів те, що необхідно і надалі посилювати тиск на РФ.

"Українські дипломати намагаються щодня доносити до наших міжнародних партнерів – це те, що ситуація, на жаль, не покращується і про те, що треба далі посилювати тиск на Російську Федерацію, бо без того, щоб Москва була змушена грати по правилах, виконувати Мінські домовленості, будь-якого процесу годі й очікувати", - сказав він.