На границе с Польшей в очередях стоят более 500 авто

В пунктах пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22:00 19 сентября в очередях ожидают 540 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

Так, в пункте пропуска "Ягодин авто" стоят 180 машин, в ПП "Рава-Руська" - 100, "Краковец" - 100, "Устилуг" - 80, "Угринов" - 50, "Шегини" - 30,

В пунктах пропуска "Грушев" и "Смильница" очередей нет.

В направлении Словакии в ПП "М. Березный" стоят 30 авто, в направлении Венгрии в ПП "Тиса" ожидают 25 машин.

На границе с Молдовой и Румынией автомобильных очередей нет.