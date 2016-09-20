Жебривский: В Донецкой области уже почти 60% украиноязычных школ

На территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, работают 325 украиноязычных школ.

Об этом председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский написал на странице в Facebook.

"Видимо Путин и в страшном сне не мог себе представить, какой будет волна возвращения к своим украинским корням Донецкой области после его "русской весны". В Донецкой области, на территории, контролируемой украинскими властями, полностью на украинском языке сегодня проводит обучение уже 325 общеобразовательных школ. Это почти 60% школ", - сообщил он.

Жебривский отметил, что к концу этого учебного года в Донецкой области будет создана еще 21 опорная школа с украинским языком обучения.

"После админреформы каждая новосозданная громада будет иметь такую хорошо оснащенную украинскую опорную школу. Потому что сегодня для нас язык - это не только феномен культуры, это еще и феномен безопасности" - отметил он.

Жебриский также добавил, что в этом году в украиноязычные школы в Донецкой области пошло на 1000 первоклассников больше, чем в прошлом году.