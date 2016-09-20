Жебривский: В Донецкой области уже почти 60% украиноязычных школ

00
0
Вторник, 20 сентября 2016, 03:26

На территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, работают 325 украиноязычных школ.

Об этом председатель Донецкой обладминистрации Павел Жебривский написал на странице в Facebook.

"Видимо Путин и в страшном сне не мог себе представить, какой будет волна возвращения к своим украинским корням Донецкой области после его "русской весны". В Донецкой области, на территории, контролируемой украинскими властями, полностью на украинском языке сегодня проводит обучение уже 325 общеобразовательных школ. Это почти 60% школ", - сообщил он.

Жебривский отметил, что к концу этого учебного года в Донецкой области будет создана еще 21 опорная школа с украинским языком обучения.

"После админреформы каждая новосозданная громада будет иметь такую хорошо оснащенную украинскую опорную школу. Потому что сегодня для нас язык - это не только феномен культуры, это еще и феномен безопасности" - отметил он.

Жебриский также добавил, что в этом году в украиноязычные школы в Донецкой области пошло на 1000 первоклассников больше, чем в прошлом году. 

Темы: Донбасс Жебривский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Хуг: Нарушения тишины сконцентрированы в Авдеевке, Ясиноватой и ДАП 19 сентября 2016, 16:02
В Славянске СБУ задержала еще одного "ДНРовца" 19 сентября 2016, 11:47
В ЕС евродепутатам рекомендуют не ехать дальше Киева: боятся 19 сентября 2016, 08:47
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кабмин рассмотрит изменения в госбюджет-2016 на 6 млрд грн - Гройсман
РосСМИ сообщают о стрельбе под Москвой и убийстве Жилина
"Укртрансгаз" вернули в управление "Нафтогаза"
При президенте Трампе США будут продавать оружие Украине – экс-спикер Конгресса
Все новости
Еда

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

"То є Львів"

6 лучших клипов, снятых в городе