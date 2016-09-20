Жебрівський: На Донеччині вже майже 60% україномовних шкіл

00
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 03:26

На території Донецької області, підконтрольній українській владі, працюють 325 україномовних шкіл.

Про це голова Донецької обладміністрації Павло Жебрівський написав на сторінці в Facebook.

"Мабуть Путін і в страшному сні не міг собі уявити, якою буде хвиля повернення до своїх українських коренів на Донеччині після його "руской вєсни". В Донецькій області, на території, що контролюється українською владою, повністю українською мовою сьогодні проводить навчання вже 325 загальноосвітніх шкіл. Це майже 60% шкіл", - повідомив він.

Жебрівський зазначив, що до кінця цього навчального року в Донецькій області буде створена ще 21 опорна школа з українською мовою навчання.

"Після адмінреформи кожна новостворена громада буде мати таку добре оснащену українську опорну школу. Тому що сьогодні для нас мова – це не тільки феномен культури, це ще й феномен безпеки"- зазначив він.

Жебріскій також додав, що в цьому році в україномовні школи в Донецькій області пішло на 1000 першокласників більше, ніж в минулому році.

Теми: Донбас Жебрівський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Хуг: Порушення режиму тиші сконцентровані в Авдіївці, Ясинуватій і ДАП 19 вересня 2016, 16:02
У Слов’янську СБУ затримала ще одного "ДНРівця" 19 вересня 2016, 11:47
У ЄС євродепутатам рекомендують не їхати далі Києва: бояться 19 вересня 2016, 08:47
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кабмін розгляне зміни до держбюджету-2016 на 6 млрд грн - Гройсман
РосЗМІ повідомляють про стрілянину під Москвою й вбивство Жиліна
"Укртрансгаз" повернули в управління "Нафтогазу"
За президента Трампа США продаватимуть Україні зброю – екс-спікер Конгресу
Усі новини
"То є Львів"

6 найкращих кліпів, знятих у місті

Культура

Музей і церква: Приречені на співпрацю