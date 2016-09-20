Жебрівський: На Донеччині вже майже 60% україномовних шкіл

На території Донецької області, підконтрольній українській владі, працюють 325 україномовних шкіл.

Про це голова Донецької обладміністрації Павло Жебрівський написав на сторінці в Facebook.

"Мабуть Путін і в страшному сні не міг собі уявити, якою буде хвиля повернення до своїх українських коренів на Донеччині після його "руской вєсни". В Донецькій області, на території, що контролюється українською владою, повністю українською мовою сьогодні проводить навчання вже 325 загальноосвітніх шкіл. Це майже 60% шкіл", - повідомив він.

Жебрівський зазначив, що до кінця цього навчального року в Донецькій області буде створена ще 21 опорна школа з українською мовою навчання.

"Після адмінреформи кожна новостворена громада буде мати таку добре оснащену українську опорну школу. Тому що сьогодні для нас мова – це не тільки феномен культури, це ще й феномен безпеки"- зазначив він.

Жебріскій також додав, що в цьому році в україномовні школи в Донецькій області пішло на 1000 першокласників більше, ніж в минулому році.