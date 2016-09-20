Порошенко обсудил с Хиллари Клинтон реформы и агрессию РФ

Президент Украины Петр Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Украинский президент поблагодарил Клинтон за поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.



"Для меня эта встреча очень важна. Я благодарен вам за четкую позицию относительно поддержки украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также за поддержку при проведении реформ, которые осуществляются в последние два года", - сказал Порошенко.

В свою очередь кандидат в президенты США отметила, что ей интересно услышать, какие реформы осуществляются в Украине.



"Это хорошая возможность обсудить прогресс Украины и изменения, которые осуществляются в условиях российской агрессии", - сказала Клинтон.



Петр Порошенко находится с визитом в США, где примет участие в 71-й Генассамблее ООН. Выступление президента на заседании ГА ООН состоится 21 сентября.