Порошенко обсудил с Хиллари Клинтон реформы и агрессию РФ

323 просмотра
0
Вторник, 20 сентября 2016, 05:15

Президент Украины Петр Порошенко в Нью-Йорке провел встречу с кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Украинский президент поблагодарил Клинтон за поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

"Для меня эта встреча очень важна. Я благодарен вам за четкую позицию относительно поддержки украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости, а также за поддержку при проведении реформ, которые осуществляются в последние два года", - сказал Порошенко.

В свою очередь кандидат в президенты США отметила, что ей интересно услышать, какие реформы осуществляются в Украине.

"Это хорошая возможность обсудить прогресс Украины и изменения, которые осуществляются в условиях российской агрессии", - сказала Клинтон.

Петр Порошенко находится с визитом в США, где примет участие в 71-й Генассамблее ООН. Выступление президента на заседании ГА ООН состоится 21 сентября.

Темы: Порошенко Клинтон
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
СМИ: Президент поручил урегулировать конфликт вокруг "Укртрансгаза" 19 сентября 2016, 18:45
Порошенко на саммите ООН рассказал о переселенцах и агрессии России 19 сентября 2016, 18:35
Климпуш-Цинцадзе считает, что зарабатывать в России неэтично 19 сентября 2016, 11:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Кабмин рассмотрит изменения в госбюджет-2016 на 6 млрд грн - Гройсман
РосСМИ сообщают о стрельбе под Москвой и убийстве Жилина
"Укртрансгаз" вернули в управление "Нафтогаза"
При президенте Трампе США будут продавать оружие Украине – экс-спикер Конгресса
Все новости
"То є Львів"

6 лучших клипов, снятых в городе

Культура

Музей и церковь: Обреченные на сотрудничество