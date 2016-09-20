Госдеп США прокомментировал выборы в Госдуму РФ

Соединенные Штаты приветствуют отчет наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о выборах в российскую Госдуму.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Мы признаем, что Центральная избирательная комиссия РФ провела выборы прозрачно, однако отмечаем вывод отчета о том, что "на выборах отрицательно сказались ограничения основных свобод и политических прав, жесткий контроль СМИ и давление на гражданское общество", - заявили в Госдепе.

Также Госдеп "разделяет обеспокоенность наблюдателей" о том, что процесс регистрации кандидатов был усложнен ограничениями и чрезмерными требованиями, в частности, для независимых кандидатов.

Кроме того, в США выразили обеспокоенность по поводу притеснения представителей оппозиции.

"Как и люди во всем мире, россияне заслуживают свободных, честных и прозрачных выборов и лидеров, которые несут ответственность перед теми, кого они представляют", - подчеркнули в Госдепе.

19 сентября ОБСЕ опубликовала отчет о проведении виборов в Госдуму. В нем отмечалось, что избирательная кампания сопровождалась рядом нарушений, однако прозрачность возросла.

Ранее США заявили, что не признают выборы в Госдуму РФ, которые проводились в оккупированном Крыму.