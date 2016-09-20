Держдеп США прокоментував вибори в Держдуму РФ

Сполучені Штати вітають звіт спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ про вибори до російської Держдуми.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

"Ми визнаємо, що Центральна виборча комісія РФ провела вибори прозоро, однак відзначаємо висновок звіту про те, що "на виборах негативно позначилися обмеження основних свобод і політичних прав, жорсткий контроль ЗМІ та тиск на громадянське суспільство", - заявили в Держдепі.

Також Держдеп "поділяє стурбованість спостерігачів" про те, що процес реєстрації кандидатів був ускладнений обмеженнями і надмірними вимогами, зокрема, для незалежних кандидатів.

Крім того, в США висловили стурбованість з приводу утисків представників опозиції.

"Як і люди в усьому світі, росіяни заслуговують вільних, чесних і прозорих виборів і лідерів, які несуть відповідальність перед тими, кого вони представляють", - підкреслили в Держдепі.

19 вересня ОБСЄ опублікувала звіт про проведення виборів до Держдуми. У ньому зазначалося, що виборча кампанія супроводжувалася низкою порушень, однак прозорість зросла.

Раніше США заявили, що не визнають вибори в Держдуму РФ, які проводилися в окупованому Криму.