КНДР испытала новый ракетный двигатель

Северная Корея провела успешное наземное испытание нового ракетного двигателя большой мощности.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на агентство ЦТАК.

Запуск проводился на космодроме Сохэ. Лидер страны Ким Чен Ын, который присутствовал при испытании, призвал чиновников, ученых и техников как можно скорее завершить подготовку к запуску спутника на базе этого двигателя.

Он также заявил, что нужно проводить больше запусков ракет, чтобы превратить страну в "обладательницу геостационарных спутников в течение нескольких лет".

Как известно, 9 сентября Северная Корея провела вторые за год и пятые в целом ядерные испытания.

В связи с этим СБ ООН начал работу над новой санкционной резолюцией против КНДР.