АТО: На Луганщине произошло боестолкновение с ДРГ боевиков

За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Несмотря на провокации, Вооруженные Силы Украины неуклонно соблюдают Минские соглашения", - подчеркнули в штабе.

В частности, на Донецком направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины". Из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты били в районе Авдеевки, Луганского, Майорска, Новоселовки и Верхнеторецкого. Также по Авдеевке боевики открывали огонь из миномета 82-го калибра.

На Мариупольском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". В районе Широкино, Марьинки, Водяного, Старогнатовки, Богдановки и Павлополя боевики вели беспокоящий огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении зафиксировано 4 нарушения "режима тишины". В районе Новоалександровки и Новозвановки боевики вели огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

Кроме того, в районе Новозвановки, со стороны населенного пункта Калиновое, произошло боестолкновение с ДРГ боевиков.

Также за прошедшие сутки в АТО зафиксирован пролет одного беспилотника.

"Учитывая меры, которые продолжаются в воинских частях оккупационных войск, можно сделать вывод, что основные усилия противник сосредоточивает на усилении подразделений первого эшелона, совершенствуя систему фортификационного оборудования позиций и оборонительных рубежей", - отметили в штабе.