В парламент Канады внесли на ратификацию соглашение о свободной торговле с Украиной

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Вторник, 20 сентября 2016, 07:48

Правительство Канады внесло в парламент на ратификацию соглашение о свободной торговле с Украиной.

Об этом сообщил  посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Канадское правительство внесло на ратификацию в парламент соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой - это сделано в первый же день осенней сессии парламента. Следующий шаг - через 21 сессионный день правительство внесет законопроекты на имплементацию. Теперь очередь - за украинским правительством и Верховной Радой", - написал он.

В июле сообщалось, что Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Темы: Канада Украина
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