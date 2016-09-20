В парламент Канады внесли на ратификацию соглашение о свободной торговле с Украиной

Правительство Канады внесло в парламент на ратификацию соглашение о свободной торговле с Украиной.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Канадское правительство внесло на ратификацию в парламент соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой - это сделано в первый же день осенней сессии парламента. Следующий шаг - через 21 сессионный день правительство внесет законопроекты на имплементацию. Теперь очередь - за украинским правительством и Верховной Радой", - написал он.

В июле сообщалось, что Украина и Канада подписали соглашение о зоне свободной торговли.