"Народный Фронт" пополнился депутатом
Владислав Данилин зачитал присягу народного депутата и вошел в состав фракции "Народный Фронт".
Присягу он зачитал с трибуны парламента во вторник.
Данилин избран в ВР по списку под номером 79. ЦИК зарегистрировала его народным депутатом 12 сентября вместо назначенного заместителем генпрокурора Дмитрия Сторожука.
Данилин родился 2 марта 1983, физическое лицо - предприниматель.
Данилин был помощником Николая Мартыненко в ВР 2007 -2012 года и в ВР 2012 -2014 года.
В парламенте нынешнего созыва он был помощником депутата НФ Елены Ледовских.
Украинская правда