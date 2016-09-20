"Народный Фронт" пополнился депутатом

Владислав Данилин зачитал присягу народного депутата и вошел в состав фракции "Народный Фронт".

Присягу он зачитал с трибуны парламента во вторник.

Данилин избран в ВР по списку под номером 79. ЦИК зарегистрировала его народным депутатом 12 сентября вместо назначенного заместителем генпрокурора Дмитрия Сторожука.

Данилин родился 2 марта 1983, физическое лицо - предприниматель.

Данилин был помощником Николая Мартыненко в ВР 2007 -2012 года и в ВР 2012 -2014 года.

В парламенте нынешнего созыва он был помощником депутата НФ Елены Ледовских.

Украинская правда