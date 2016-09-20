"Народний Фронт" поповнився депутатом

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Вівторок, 20 вересня 2016, 10:16

Владислав Данілін зачитав присягу народного депутат та увійшов до складу фракції "Народний Фронт".

Присягу він зачитав з трибуни парламенту у вівторок.

Данілін обраний до ВР за списком під номером 79. ЦВК зареєструвала його народним депутатом 12 вересня замість призначеного заступником Генпрокурора Дмитра Сторожука.

 

Данілін народився 2 березня 1983 року, фізична особа – підприємець.

Данілін був помічником Миколи Мартиненка у ВР 2007 —2012 року та у ВР 2012 —2014 року.

У парламенті нинішнього скликання він був помічником депутат НФ Олени Ледовських.

Українська правда

Теми: Народний фронт
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