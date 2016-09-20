На Донетчине водитель за ДТП и алкоголь отделался устным замечанием

В Донецкой области судья за употребление алкоголя водителем после ДТП ограничилась устным замечанием.

Соответствующее постановление судьи Октябрьского районного суда Донецкой области Шатиловой Л.Г. обнародовала на своей странице в Facebook полицейская Зоя Мельник.

В своем решении судья решила не наказывать врача, который сначала стал участником ДТП, а затем до приезда правоохранителей и установления состояния алкогольного опьянения, на глазах у свидетелей выпил алкоголь.

Как оказалось врач работает ендоскопистом диспансерного отделения КЛПУ "Городской онкологический диспансер г. Мариуполя".

Судья решила, что задержанный имеет потребность в управлении транспортным средством для работы, а также для ухода за своим отцом, а сам характер правопорушения - малозначим.

Судья ссылается на ч.4 ст. 130 Кодекса Украины об административных нарушениях – употребление водителем алкоголя после ДТП - предусматривает лишение права управления транспортным средством от двух до трех лет или админарест 10-15 суток. Также судья указывает ст 22, которая позволяет при малозначительности совершенного административного правонарушения возможность освободить нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Татьяна Кусок, УП