Нардепы снова утвердили недельный план

Народные депутаты утвердили недельный календарный план проведения пленарных заседаний парламента на 20-23 сентября.



Это предложение набрало 243 голоса "за".



В то же время два других – голосовать за повестку дня пятой сессии в редакции комитетов и за включение в повестку дня всех зарегистрированных законопроектов не нашли поддержки зала.



Выступая с парламентской трибуны заместитель спикера Оксана Сыроид призвала нардепов "идти к ачеству в законодательной работе:



"Регистрируются тысячи законопроектов, принимаются –менее 5%. К сожалению, это законодательная помойка, которая портит работу и депутатов и аппарата Рады", – сказала она.



Как известно, на прошлой пленарной неделе нардепы пришли к компромиссному варианту, утвердив повестку дня в неделю. В то же время спикер ВР Андрей Парубий отмечал необходимость принятия решения об утверждении повестки дня всей сессии.



Валентина Романенко, УП