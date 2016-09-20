Нардепы снова утвердили недельный план
Народные депутаты утвердили недельный календарный план проведения пленарных заседаний парламента на 20-23 сентября.
Это предложение набрало 243 голоса "за".
В то же время два других – голосовать за повестку дня пятой сессии в редакции комитетов и за включение в повестку дня всех зарегистрированных законопроектов не нашли поддержки зала.
Выступая с парламентской трибуны заместитель спикера Оксана Сыроид призвала нардепов "идти к ачеству в законодательной работе:
"Регистрируются тысячи законопроектов, принимаются –менее 5%. К сожалению, это законодательная помойка, которая портит работу и депутатов и аппарата Рады", – сказала она.
Как известно, на прошлой пленарной неделе нардепы пришли к компромиссному варианту, утвердив повестку дня в неделю. В то же время спикер ВР Андрей Парубий отмечал необходимость принятия решения об утверждении повестки дня всей сессии.
Валентина Романенко, УП