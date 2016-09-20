Нардепы снова утвердили недельный план

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Вторник, 20 сентября 2016, 11:34

Народные депутаты утвердили недельный календарный план проведения пленарных заседаний парламента на 20-23 сентября.

Это предложение набрало 243 голоса "за".

В то же время два других – голосовать за повестку дня пятой сессии в редакции комитетов и за включение в повестку дня всех зарегистрированных законопроектов не нашли поддержки зала.

Выступая с парламентской трибуны заместитель спикера Оксана Сыроид призвала нардепов "идти к ачеству в законодательной работе:

"Регистрируются тысячи законопроектов, принимаются –менее 5%. К сожалению, это законодательная помойка, которая портит работу и депутатов и аппарата Рады", – сказала она.

Как известно, на прошлой пленарной неделе нардепы пришли к компромиссному варианту, утвердив повестку дня в неделю. В то же время спикер ВР Андрей Парубий отмечал необходимость принятия решения об утверждении повестки дня всей сессии.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
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