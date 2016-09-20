Одессу залило – утопленные машины, пробки, отключение света

Одессу во вторник заливает дождем – в городе потоп и пробки, движение некоторых трамваев приостановлено, часть города осталась без электричества.

Об этом пишет одесское издание "Думская" и сообщают пользователи соцсетей.

Одессу затопили дожди "Думская"

Мощный дождь накрыл Одессу и область в ночь на вторник. Затопило Балковскую, Пересыпь, площадь Независимости и некоторые прочие.

Уровень воды на некоторых улицах достигает 50-70 см. На стоянке по улице Вильямса затопило машины. На других улицах ситуация не намного лучше.

На дорогах пробки – "Яндекс" оценил их утром в 10 баллов.

Как сообщили в КП "Одесгорэлектротранс", из-за сложных погодных условий приостановлено движение трамвайных маршрутов №7, 1, 18, 20, 19. Трамвай 5-го маршрута курсирует до Парка Шевченко, троллейбусный маршрут №12 курсирует через Херсонский сквер, троллейбус 8-го маршрута курсирует до Химической.

Приостановлено движение троллейбусного маршрута №5, 7, 11.

Некоторые дома в районе 6-й станции Фонтана остались без электроснабжения. Там отключили светофоры и контактную сеть трамваев.

В результате на Фонтанской дороге затруднено движение автотранспорта, образовалась пробка.

В облэнерго местным жителям говорят, что причиной отключения стала авария, обещают восстановить электроснабжение в течение дня.

Из-за потопов на дорогах и огромных пробок наблюдаются сбои в работе такси. Сложно дозвониться операторам и дождаться заказа, при этом тарифы подняли в 2-3 раза.

Одесса, 20 сентября "Думская"

"Думская"

В то же время, на работе одесского аэропорта ливень никак не сказался. Видимость позволяет принимать самолеты всех типов.

Как передает корреспондент "Думской", с раннего утра приземлились рейсы из Тель-Авива, Антальи, Киева и Стамбула. Самолеты из Борисполя, Вены, Дубаев и Варшавы ожидаются по расписанию. Ситуация по вылетам из Одессы аналогичная: все рейсы состоялись.

По прогнозу синоптиков днем и ближе к вечеру ожидается ухудшение погодных условий. Видимость может упасть вдвое.

В мэрии со ссылкой на специалистов Гидрометцентра сообщили, что за минувшие сутки в Одессе выпало 85,3 мм осадков (при месячной норме сентября 36 мм). Синоптики считают осадки выше 50 мм стихийным явлением. Последний раз такое большое суточное выпадение осадков в сентябре наблюдалось в 1887 году.

Все городские службы работают в оперативном режиме. Одесситов просят по возможности ограничить поездки и не оставлять автотранспорт на проезжей части и под деревьями.