Одесу залило – потоплені машини, затори, відключення світла

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Вівторок, 20 вересня 2016, 11:45

Одесу у вівторок заливає дощем – у місті потоп і затори, рух деяких трамваїв призупинено, частина міста залишилася без електрики.

Про це пише одеське видання "Думская" і повідомляють користувачі соцмереж.

Одесу затопили дощі
Одесу затопили дощі
"Думская"

Потужний дощ накрив Одесу й область у ніч на вівторок. Затопило Балківську, Пересип, площу Незалежності й деякі інші.

Рівень води на деяких вулицях сягає 50-70 див. На стоянці по вулиці Вільямса затопило машини. На інших вулицях ситуація не набагато краща.

На дорогах затори – "Яндекс" оцінив їх вранці у 10 балів.

Як повідомили в КП "Одесміськелектротранс", через складні погодні умови призупинено рух трамвайних маршрутів №7, 1, 18, 20, 19. Трамвай 5-го маршруту курсує до Парку Шевченка, тролейбусний маршрут №12 курсує через Херсонський сквер, тролейбус 8-го маршруту курсує до Хімічної.

Призупинено рух тролейбусного маршруту №5, 7, 11.

 

Деякі будинки у районі 6-й станції Фонтану залишилися без електропостачання. Там вимкнули світлофори й контактну мережу трамваїв.

У результаті на Фонтанській дорозі ускладнено рух автотранспорту, утворився затор.

В обленерго місцевим жителям кажуть, що причиною відключення стала аварія, обіцяють поновити електропостачання впродовж дня.

Через потопи на дорогах і величезні затори спостерігаються збої в роботі таксі. Складно додзвонитися операторам і дочекатися замовлення, при цьому тарифи підвищили у 2-3 рази.

Одеса 20 вересня
Одеса 20 вересня
"Думская"
 
"Думская"

Водночас на роботі одеського аеропорту злива ніяк не позначилася. Видимість дозволяє приймати літаки всіх типів.

Як передає кореспондент "Думской", із раннього ранку приземлилися рейси з Тель-Авіва, Антальї, Києва й Стамбула. Літаки з Борисполя, Відня, Дубаїв і Варшави очікуються за розкладом. Ситуація з вильотами з Одеси аналогічна: усі рейси відбулися.

За прогнозом  синоптиків удень і ближче до вечора очікується погіршення погодних умов. Видимість може впасти вдвічі.

У мерії з посиланням на фахівців Гідрометцентру повідомили, що за минулу добу в Одесі випало 85,3 мм опадів (за місячної норми вересня 36 мм). Синоптики вважають опади вище за 50 мм стихійним явищем. Востаннє таке велике добове випадання опадів у вересні спостерігалося в 1887 році.

Усі міські служби працюють в оперативному режимі. Одеситів просять за можливості обмежити поїздки й не залишати автотранспорт на проїзній частині й під деревами.

Теми: Одеса стихія
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IP: 195.5.44.---nestor198020.09.2016 12:21
Спека відтупає на задній план. Настає цілковита гармонія. Вітайте - осінь. Мер Львова, при будь якому ремонті вулиць, розриває всю проїжджу частину, все полотно, до самого дна, і починає ремонт дороги із поновлення міської комунальної каналізації Каналізаційних мереж, водопостачання, електрики, зв'язку, ...
Потрібно послати всіх мерів України на курси до Садового. А як би ви справились із проблемами, якби у міста ще й конфіскували полігон побутових відходів, тобто сміттєзвалище?
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