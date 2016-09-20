Одесу залило – потоплені машини, затори, відключення світла

Одесу у вівторок заливає дощем – у місті потоп і затори, рух деяких трамваїв призупинено, частина міста залишилася без електрики.

Про це пише одеське видання "Думская" і повідомляють користувачі соцмереж.

Одесу затопили дощі "Думская"

Потужний дощ накрив Одесу й область у ніч на вівторок. Затопило Балківську, Пересип, площу Незалежності й деякі інші.

Рівень води на деяких вулицях сягає 50-70 див. На стоянці по вулиці Вільямса затопило машини. На інших вулицях ситуація не набагато краща.

На дорогах затори – "Яндекс" оцінив їх вранці у 10 балів.

Як повідомили в КП "Одесміськелектротранс", через складні погодні умови призупинено рух трамвайних маршрутів №7, 1, 18, 20, 19. Трамвай 5-го маршруту курсує до Парку Шевченка, тролейбусний маршрут №12 курсує через Херсонський сквер, тролейбус 8-го маршруту курсує до Хімічної.

Призупинено рух тролейбусного маршруту №5, 7, 11.

Деякі будинки у районі 6-й станції Фонтану залишилися без електропостачання. Там вимкнули світлофори й контактну мережу трамваїв.

У результаті на Фонтанській дорозі ускладнено рух автотранспорту, утворився затор.

В обленерго місцевим жителям кажуть, що причиною відключення стала аварія, обіцяють поновити електропостачання впродовж дня.

Через потопи на дорогах і величезні затори спостерігаються збої в роботі таксі. Складно додзвонитися операторам і дочекатися замовлення, при цьому тарифи підвищили у 2-3 рази.

Одеса 20 вересня "Думская"

"Думская"

Водночас на роботі одеського аеропорту злива ніяк не позначилася. Видимість дозволяє приймати літаки всіх типів.

Як передає кореспондент "Думской", із раннього ранку приземлилися рейси з Тель-Авіва, Антальї, Києва й Стамбула. Літаки з Борисполя, Відня, Дубаїв і Варшави очікуються за розкладом. Ситуація з вильотами з Одеси аналогічна: усі рейси відбулися.

За прогнозом синоптиків удень і ближче до вечора очікується погіршення погодних умов. Видимість може впасти вдвічі.

У мерії з посиланням на фахівців Гідрометцентру повідомили, що за минулу добу в Одесі випало 85,3 мм опадів (за місячної норми вересня 36 мм). Синоптики вважають опади вище за 50 мм стихійним явищем. Востаннє таке велике добове випадання опадів у вересні спостерігалося в 1887 році.

Усі міські служби працюють в оперативному режимі. Одеситів просять за можливості обмежити поїздки й не залишати автотранспорт на проїзній частині й під деревами.