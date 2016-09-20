Возле "Зайцево" мужчина искал брешь в линии разграничения

225 просмотров
0
Вторник, 20 сентября 2016, 11:48

В понедельник на Донетчине пограничники обнаружили гражданина Украины, который вел наблюдение за пограничными нарядами, которые несут службу вдоль линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Жителя города Бахмут пограничники задержали в районе н.п. Отрадовка. Мужчина скрытно двигался на автомобиле "ВАЗ" по полевым дорогам в объезд КПВВ "Зайцево" и отслеживал движение пограничников. Во время проведения опроса задержанного установлено, что он осуществлял сбор данных о передвижениях военных вдоль линии разграничения с целью дальнейшей организации переправки гражданских лиц в обход КПВВ", – сообщили пограничники.

"Наблюдателя" 1983 года рождения передали сотрудникам СБУ для принятия правового решения.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
АТО: Было боестолкновение с ДРГ, боевики укрепляют оборону 20 сентября 2016, 07:31
Боевики 10 раз обстреляли силы АТО в понедельник 19 сентября 2016, 19:01
В штабе говорят об 1 раненном в зоне АТО за сутки 19 сентября 2016, 12:38
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Фирташ продает БЦ "Парус" - СМИ
Опубликованы фото обстрелянного в Сирии гуманитарного конвоя
Следователи в РФ озвучили основную версию убийства Жилина
Грановский: работать в Администрации президента не хочу и не пойду
Все новости
Made in Ukraine

Джинсовий одяг від українських брендів

Паралимпиада-2016

Кто ковал успех для Украины. Полный перечень