Возле "Зайцево" мужчина искал брешь в линии разграничения

В понедельник на Донетчине пограничники обнаружили гражданина Украины, который вел наблюдение за пограничными нарядами, которые несут службу вдоль линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Жителя города Бахмут пограничники задержали в районе н.п. Отрадовка. Мужчина скрытно двигался на автомобиле "ВАЗ" по полевым дорогам в объезд КПВВ "Зайцево" и отслеживал движение пограничников. Во время проведения опроса задержанного установлено, что он осуществлял сбор данных о передвижениях военных вдоль линии разграничения с целью дальнейшей организации переправки гражданских лиц в обход КПВВ", – сообщили пограничники.

"Наблюдателя" 1983 года рождения передали сотрудникам СБУ для принятия правового решения.

Украинская правда