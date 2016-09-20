Біля "Зайцевого" чоловік шукав прогалину в лінії розмежування

225 переглядів
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 11:48

У понеділок на Донеччині прикордонники виявили громадянина України, який вів спостереження за прикордонними нарядами, що несуть службу вздовж лінії розмежування.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Жителя міста Бахмут прикордонники затримали в районі н.п. Отрадівка. Чоловік приховано рухався на автомобілі "ВАЗ" польовими дорогами в об’їзд КПВВ "Зайцеве" та відстежував рух прикордонників. Під час проведення опитування затриманого встановлено, що він здійснював збір даних про пересування військових вздовж лінії розмежування з метою подальшої організації переправлення цивільних осіб в обхід КПВВ", – повідомили прикордонники.

"Спостерігача" 1983 року народження передано співробітникам СБУ для прийняття правового рішення.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
АТО: Було бойове зіткнення з ДРГ, бойовики зміцнюють оборону 20 вересня 2016, 07:31
Бойовики 10 разів обстріляли сили АТО у понеділок 19 вересня 2016, 19:01
У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу 19 вересня 2016, 12:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Фірташ продає БЦ "Парус" – ЗМІ
Опубліковані фото обстріляного в Сирії гуманітарного конвою
Слідчі в РФ озвучили основну версію вбивства Жиліна
Грановський: працювати в Адміністрації президента не хочу й не піду
Усі новини
Паралімпіада

Необмежені у Ріо. Третє місце за три мільйони

Паралімпіада-2016

Хто кував шалений успіх для України. Повний перелік