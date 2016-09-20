Біля "Зайцевого" чоловік шукав прогалину в лінії розмежування

У понеділок на Донеччині прикордонники виявили громадянина України, який вів спостереження за прикордонними нарядами, що несуть службу вздовж лінії розмежування.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

"Жителя міста Бахмут прикордонники затримали в районі н.п. Отрадівка. Чоловік приховано рухався на автомобілі "ВАЗ" польовими дорогами в об’їзд КПВВ "Зайцеве" та відстежував рух прикордонників. Під час проведення опитування затриманого встановлено, що він здійснював збір даних про пересування військових вздовж лінії розмежування з метою подальшої організації переправлення цивільних осіб в обхід КПВВ", – повідомили прикордонники.

"Спостерігача" 1983 року народження передано співробітникам СБУ для прийняття правового рішення.

Українська правда