Мэр Одессы из-за стихии призвал компании сократить рабочий день

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Вторник, 20 сентября 2016, 12:20

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал коммерческие компании города сократить рабочий день из-за сильных ливней.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В связи с непрекращающимся ливнем, сложными погодными условиями обращаюсь к руководителям коммерческих предприятий с просьбой сделать сокращенный рабочий день для сотрудников", – написал он.

Труханов также сообщил прогнозы синоптиков, согласно которым текущие погодные условия будут сохраняться до конца дня.

"Городские коммунальные службы продолжают устранять последствия стихийного явления в непрерывном режиме", – добавил он.

Мэр Одессы также напомнил, что нынешняя стихия считается самой сильной с 1887 года и призвал горожан соблюдать максимальную осторожность на дорогах и не оставлять автотранспорт на проезжей части и под деревьями.

Украинская правда

Темы: Одесса стихийное бедствие погода
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IP: 195.5.44.---nestor198020.09.2016 12:27
Спека відтупає на задній план. Настає цілковита гармонія. Вітайте - осінь.
Мер Львова, при будь якому ремонті вулиць, розриває всю проїжджу частину, все полотно, до самого дна, і починає ремонт дороги із поновлення міської комунальної каналізації - каналізаційних мереж, водопостачання, електрики, зв'язку, ...
Потрібно всіх мерів України послати на курси до Садового у Львів,
щоб перейняти досвід роботи.
А як би ви справились із проблемами, якби у міста ще й конфіскували полігон побутових відходів, тобто сміттєзвалище закрили?
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