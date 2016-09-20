Мэр Одессы из-за стихии призвал компании сократить рабочий день
Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал коммерческие компании города сократить рабочий день из-за сильных ливней.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В связи с непрекращающимся ливнем, сложными погодными условиями обращаюсь к руководителям коммерческих предприятий с просьбой сделать сокращенный рабочий день для сотрудников", – написал он.
Труханов также сообщил прогнозы синоптиков, согласно которым текущие погодные условия будут сохраняться до конца дня.
"Городские коммунальные службы продолжают устранять последствия стихийного явления в непрерывном режиме", – добавил он.
Мэр Одессы также напомнил, что нынешняя стихия считается самой сильной с 1887 года и призвал горожан соблюдать максимальную осторожность на дорогах и не оставлять автотранспорт на проезжей части и под деревьями.
Украинская правда
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