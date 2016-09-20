Мер Одеси через стихію закликав компанії скоротити робочий день

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Вівторок, 20 вересня 2016, 12:20

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав комерційні компанії міста скоротити робочий день через сильні зливи.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У зв'язку з безперервною зливою, складними погодними умовами звертаюся до керівників комерційних підприємств з проханням зробити скорочений робочий день для працівників", – написав він.

Труханов також повідомив прогнози синоптиків, згідно з яким поточні погодні умови будуть зберігатися до кінця дня.

"Міські комунальні служби продовжують усувати наслідки стихійного явища в безперервному режимі", – додав він.

Мер Одеси також нагадав, що нинішня стихія вважається найсильнішою з 1887 року і закликав городян дотримуватися максимальної обережності на дорогах та не залишати автотранспорт на проїжджій частині і під деревами.

Українська правда

Теми: Одеса стихійне лихо погода
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Коментарі — 1
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IP: 195.5.44.---nestor198020.09.2016 12:27
Спека відтупає на задній план. Настає цілковита гармонія. Вітайте - осінь.
Мер Львова, при будь якому ремонті вулиць, розриває всю проїжджу частину, все полотно, до самого дна, і починає ремонт дороги із поновлення міської комунальної каналізації - каналізаційних мереж, водопостачання, електрики, зв'язку, ...
Потрібно всіх мерів України послати на курси до Садового у Львів,
щоб перейняти досвід роботи.
А як би ви справились із проблемами, якби у міста ще й конфіскували полігон побутових відходів, тобто сміттєзвалище закрили?
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