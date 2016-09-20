Мер Одеси через стихію закликав компанії скоротити робочий день

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав комерційні компанії міста скоротити робочий день через сильні зливи.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У зв'язку з безперервною зливою, складними погодними умовами звертаюся до керівників комерційних підприємств з проханням зробити скорочений робочий день для працівників", – написав він.

Труханов також повідомив прогнози синоптиків, згідно з яким поточні погодні умови будуть зберігатися до кінця дня.

"Міські комунальні служби продовжують усувати наслідки стихійного явища в безперервному режимі", – додав він.

Мер Одеси також нагадав, що нинішня стихія вважається найсильнішою з 1887 року і закликав городян дотримуватися максимальної обережності на дорогах та не залишати автотранспорт на проїжджій частині і під деревами.

Українська правда