Мер Одеси через стихію закликав компанії скоротити робочий день
Мер Одеси Геннадій Труханов закликав комерційні компанії міста скоротити робочий день через сильні зливи.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"У зв'язку з безперервною зливою, складними погодними умовами звертаюся до керівників комерційних підприємств з проханням зробити скорочений робочий день для працівників", – написав він.
Труханов також повідомив прогнози синоптиків, згідно з яким поточні погодні умови будуть зберігатися до кінця дня.
"Міські комунальні служби продовжують усувати наслідки стихійного явища в безперервному режимі", – додав він.
Мер Одеси також нагадав, що нинішня стихія вважається найсильнішою з 1887 року і закликав городян дотримуватися максимальної обережності на дорогах та не залишати автотранспорт на проїжджій частині і під деревами.
Українська правда
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