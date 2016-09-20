Российские войска в Крыму взяли под охрану "Артек" и реактор

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Вторник, 20 сентября 2016, 12:59

Бригада войск Российской гвардии в Крыму взяла под охрану Севастопольский исследовательский реактор и детский лагерь "Артек".

Об этом рассказал во вторник заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Олег Борукаев, передает российское издание "РИА Новости".

"Ее задача (бригады войск - ред.) - обеспечение охраны правопорядка и защита некоторых стратегически важных объектов, например исследовательского реактора. Есть задачи и по детскому лагерю "Артек". Мы разместили там подразделение, которое занимается безопасностью детей", - сказал Борукаев.

Как известно, в России проводят реформу правоохранительных органов, внутренние войска МВД преобразованы в национальную гвардию, подчиненную президенту РФ.

Указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии РФ обнародовали 5 апреля, ее руководителем назначен бывший главком внутренних войск генерал армии РФ Виктор Золотов.

Темы: Крым аннексия Росcия
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