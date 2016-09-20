Активисты "Чесно" поймали "галерку" БПП на кнопкодавстве

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Вторник, 20 сентября 2016, 13:09

Активисты движения "Чесно" сообщают, что в Верховной Раде был зафиксирован факт не персонального голосования со стороны депутата фракции БПП.

Это произошло 20 сентября во время голосования на пленарном заседании по законопроекту №4685 "Об электронных доверительных услугах".

По данным активистов, кто-то из депутатов БПП в последнем ряду – Олег Недава или Вадим Денисенко – кнопкодавил.

 

На табло поименного голосования системы "Рада" видно, что кроме мест перечисленных депутатов проголосовало и место между ними, хотя оно было пустое.

 

В "Чесно" отмечают, что это не первый факт кнопкодавства указанных депутатов. Ранее на кнопкодавстве был пойман Олега Недава (1 факт) и Вадим Денисенко (6 фактов).

"Подчеркиваем, что сейчас в парламенте чаще всего кнопкодавит фракция Блока Петра Порошенко. Недавно депутат от БПП Александр Урбанский превзошел собственный рекорд по кнопкодавству, его поймали на 8 факте нарушения процедуры личного голосования", – заключают активисты, которые следят за соблюдением процедуры персонального голосования в парламенте.

Темы: Кнопкодавство Верховная Рада БПП
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