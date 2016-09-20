Красный Крест приостановил отправку гумпомощи в Сирию

После атаки на конвои с гуманитарной помощью для четырех городов Сирии "Красный Крест" решил приостановить отправку помощи из соображений безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника из Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Это очень тревожный фактор. Мы видим возобновление насилия, активизацию боевых действий во многих местах (в Сирии)", – сказал Роберт Мардини, руководитель МККК на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Мы запланировали отправку гуманитарной помощи для четырех городов, но сейчас отправления приостановлено, поскольку нужно изучить безопасность поставок грузов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Алеппо во время обстрела гуманитарного конвоя 18 из 31 грузовых автомобилей ООН и "Красного Полумесяца" получили повреждения.

В результате нападения погибли 12 человек.

Европейская правда