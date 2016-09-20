Червоний Хрест призупинив відправку гуманітарної допомоги до Сирії

Після атаки на конвої з гуманітарною допомогою для чотирьох міст Сирії Червоний Хрест вирішив призупинити відправку допомоги з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника з Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

"Це дуже тривожний фактор. Ми бачимо відновлення насильства, активізацію бойових дій у багатьох місцях (у Сирії)", – сказав Роберт Мардіні, керівник МКЧХ на Близькому Сході і в Північній Африці.

"Ми запланували відправку гуманітарної допомоги для чотирьох міст, але наразі відправлення призупинене, оскільки потрібно вивчити безпечність постачання вантажів", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у сирійській провінції Алеппо під час обстрілу гуманітарного конвою 18 з 31 вантажних автомобілів ООН і "Червоного Півмісяця" зазнали пошкоджень.

Внаслідок нападу загинули 12 осіб.

Європейська правда