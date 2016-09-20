Червоний Хрест призупинив відправку гуманітарної допомоги до Сирії

00
0
Вівторок, 20 вересня 2016, 13:36

Після атаки на конвої з гуманітарною допомогою для чотирьох міст Сирії Червоний Хрест вирішив призупинити відправку допомоги з міркувань безпеки.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника з Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

"Це дуже тривожний фактор. Ми бачимо відновлення насильства, активізацію бойових дій у багатьох місцях (у Сирії)", – сказав Роберт Мардіні, керівник МКЧХ на Близькому Сході і в Північній Африці.

"Ми запланували відправку гуманітарної допомоги для чотирьох міст, але наразі відправлення призупинене, оскільки потрібно вивчити безпечність постачання вантажів", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що у сирійській провінції Алеппо під час обстрілу гуманітарного конвою 18 з 31 вантажних автомобілів ООН і "Червоного Півмісяця" зазнали пошкоджень.

Внаслідок нападу загинули 12 осіб.

Європейська правда

Теми: Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
США: сирійський режим і Росія знали маршрут обстріляного конвою 20 вересня 2016, 08:49
У Сирії гуманітарний конвой потрапив під авіаобстріл 20 вересня 2016, 02:47
Радбез ООН збирається на екстрене засідання щодо Сирії 18 вересня 2016, 03:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Найєм звинувачує людей Порошенка у стеженні за ним
Лінію розмежування треба будувати заново, гроші хай РФ дає – Жебрівський
Рада відмовилася посилити повноваження спецслужб в ІТ-сфері
Рада постановила, що не визнає нову Держдуму РФ
Усі новини
Пам'ять

Неопублікована розмова з Романом Іваничуком

Другой город

Район муралов в Гданьске