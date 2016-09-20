В годовщину гражданской блокады Крыма будет проведен марш

Украинские активисты и крымские татары намерены отметить годовщину гражданской блокады Крыма 24 сентября акцией на административной границе.

Об этом пишет координатор акции "Общественная блокада Крыма" Ленур Ислямов у себя в Facebook.

"24 сентября будет большой митинг-шествие на границе с Крымом. Я, как координатор общественной блокады призываю всех, кто начинал блокаду вместе со мной, прибыть в 12:00 на Чонгар в штаб ГБК", – пишет он.

Также на пресс-конференции во вторник в Киеве Ислямов добавил, что на сегодня блокада продолжается, и "90% аскеров, которые стоят сейчас и блокируют – это крымские татары".



"И нам это не просто небезразлично, мы без этого жить не можем", – цитирует его "Интерфакс-Украина".



В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал гражданскую блокаду полуострова, которая продолжается уже год, "очень действенной акцией" и "первым шагом к деоккупации Крыма".

"Нам удалось помочь себе и Украине вернуть крымскую тему на первые позиции мировой политики. Тогда все говорили, что эта тема ушла, но Крым вернулся. Блокада актуализировала крымский вопрос, сделала так, что он вернулся в повестку дня всех международных организаций", – сказал он.



Чубаров напомнил, что за последний год Европарламент принял две резолюции по Крыму, а правительство Украины "прекратило торговлю с Крымом".



"Блокада остановила коррупцию, заставив украинских чиновников соблюдать санкции, которые мы, граждане Украины, просили ввести весь мир. Поэтому блокада была честным поступком с нашей стороны. На нас было давление, но мы выстояли", – добавил Ислямов.

В свою очередь заместитель генерального директора телеканала ATR у себя в Facebook напомнил, с чего начиналась блокада.

"Когда нибудь 20 сентября будет объявлено в Крыму праздником, я думаю, Днём чести. Будет ещё всеукраинский День освобождения Крыма, но это потом, а началось все именно осенью 2015-го. Давайте это запомним", – написал он.