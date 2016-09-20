В годовщину гражданской блокады Крыма будет проведен марш

273 просмотра
0
Вторник, 20 сентября 2016, 14:37

Украинские активисты и крымские татары намерены отметить годовщину гражданской блокады Крыма 24 сентября акцией на административной границе.

Об этом пишет координатор акции "Общественная блокада Крыма" Ленур Ислямов у себя в Facebook.

"24 сентября будет большой митинг-шествие на границе с Крымом. Я, как координатор общественной блокады призываю всех, кто начинал блокаду вместе со мной, прибыть в 12:00 на Чонгар в штаб ГБК", – пишет он.

Также на пресс-конференции во вторник в Киеве Ислямов добавил, что на сегодня блокада продолжается, и "90% аскеров, которые стоят сейчас и блокируют – это крымские татары".

"И нам это не просто небезразлично, мы без этого жить не можем", – цитирует его "Интерфакс-Украина".

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал гражданскую блокаду полуострова, которая продолжается уже год, "очень действенной акцией" и "первым шагом к деоккупации Крыма".

"Нам удалось помочь себе и Украине вернуть крымскую тему на первые позиции мировой политики. Тогда все говорили, что эта тема ушла, но Крым вернулся. Блокада актуализировала крымский вопрос, сделала так, что он вернулся в повестку дня всех международных организаций", – сказал он.

Чубаров напомнил, что за последний год Европарламент принял две резолюции по Крыму, а правительство Украины "прекратило торговлю с Крымом".

"Блокада остановила коррупцию, заставив украинских чиновников соблюдать санкции, которые мы, граждане Украины, просили ввести весь мир. Поэтому блокада была честным поступком с нашей стороны. На нас было давление, но мы выстояли", – добавил Ислямов.

В свою очередь заместитель генерального директора телеканала ATR у себя в Facebook напомнил, с чего начиналась блокада.

"Когда нибудь 20 сентября будет объявлено в Крыму праздником, я думаю, Днём чести. Будет ещё всеукраинский День освобождения Крыма, но это потом, а началось все именно осенью 2015-го. Давайте это запомним", – написал он.

Темы: Крым крымские татары
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Киев просит ООН и ОБСЕ мониторить права человека на Донбассе и в Крыму 20 сентября 2016, 13:09
Российские войска в Крыму взяли под охрану "Артек" и реактор 20 сентября 2016, 12:59
Польша не признает российские выборы в Крыму 20 сентября 2016, 12:40
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
20 человек погибли в Сирии при атаке на гумконвой - Красный Крест
Раненый товарищ Жилина также разыскивается в Украине
Компанію Коломойського зобов'язали повернути "Укрнафті" 650 мільйонів
Запорожский облсовет признал Россию агрессором
Все новости
Made in Ukraine

Джинсовий одяг від українських брендів

"То є Львів"

6 лучших клипов, снятых в городе