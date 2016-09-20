У річницю громадянської блокади Криму проведуть марш

Українські активісти та кримські татари мають намір відзначити річницю громадянської блокади Криму 24 вересня акцією на адміністративному кордоні.



Про це пише координатор акції "Громадська блокада Криму" Ленур Іслямов у себе в Facebook.



"24 вересня буде великий мітинг-хід на кордоні з Кримом. Я, як координатор громадської блокади закликаю всіх, хто починав блокаду разом зі мною, прибути о 12:00 на Чонгар в штаб ГБК", – пише він.



Також на прес-конференції у вівторок в Києві Іслямов додав, що на сьогодні блокада триває, і "90% аскерів, які стоять зараз і блокують – це кримські татари".



"І нам це не просто небайдуже, ми без цього жити не можемо", – цитує його "Інтерфакс-Україна".



У свою чергу глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав громадянську блокаду півострова, яка триває вже рік, "дуже дієвою акцією" і "першим кроком до деокупації Криму".



"Нам вдалося допомогти собі та Україні повернути кримську тему на перші позиції світової політики. Тоді всі говорили, що ця тема пішла, але Крим повернувся. Блокада актуалізувала кримське питання, зробила так, що він повернувся до порядку денного всіх міжнародних організацій", – сказав він.



Чубаров нагадав, що за останній рік Європарламент прийняв дві резолюції по Криму, а уряд України "припинив торгівлю з Кримом".



"Блокада зупинила корупцію, змусивши українських чиновників дотримуватися санкцій, які ми, громадяни України, просили ввести весь світ. Тому блокада була чесним вчинком з нашого боку. На нас чинився тиск, але ми вистояли", – додав Іслямов.



У свою чергу заступник генерального директора телеканалу ATR у себе в Facebook нагадав, з чого починалася блокада.



"Коли-небудь 20 вересня буде оголошено в Криму святом, я думаю, Днем честі. Буде ще всеукраїнський День визволення Криму, але це потім, а почалося все саме восени 2015-го. Давайте це запам'ятаємо", – написав він.