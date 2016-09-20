НАПК зовет общественность анализировать потраченные партиями деньги

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Вторник, 20 сентября 2016, 15:06

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Корчак призывает экспертов и общественность присоединяться к проверке отчетов партий с начала их государственного финансирования.

Об этом она сказала 20 сентября во время форума "Прозрачные финансы партий: пути имплементации закона" в Киеве, сообщает НАПК в Facebook.

"Сейчас НАПК делает все возможное, чтобы стать образцом прозрачности и открытости в контексте реформы финансирования и отчетности политических партий. Мы готовы работать таким образом, чтобы возродить механизм доверия избирателей к политическим силам", – заявила Корчак.

"Однако сегодня речь идет не об обычном анализе отчетов партийных структур, а об анализе израсходованных данной структурой средств. К этому процессу мы призываем приобщиться общественность и экспертную среду", – добавила она.

Корчак отметила, что подобные открытые и откровенные дискуссии между представителями партий, НАПК, экспертами и общественными организациями, консолидируют общие усилия в направлении прозрачности финансирования политических партий в нашей стране.

Значение таких собраний состоит в объединении ресурсов для общей работы и определении стратегии, направленной на предотвращение и противодействие политической коррупции, сказала она.

По словам Корчак, НАПК уже на этой неделе примет решение о выделении из госбюджета первой части финансов партиям, которые согласно требованиям законодательства, представили все необходимые документы.

Нерешенной остается ситуация с двумя политическими силами – "Батькивщиной" и "Оппозиционным блоком", которые документально не подтвердили отказ от финансирования.

Также глава НАПК акцентировала внимание на существовании "гендерного вопроса" касательно партии "Самопомич", отметив, что гендерная квота, выдержанная партией на время выборов, сейчас не сохранена в составе депутатской фракции данной политсилы.

Как известно, 8 октября 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательных акты относительно предотвращения и противодействия политической коррупции (№2123а), который установил государственное финансирование политических партий с 1 июля 2016 года.

Темы: НАПК партия бюджет законодательство
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