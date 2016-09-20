Киев выполнил требования по голосованию в дипучреждениях РФ - посол ЕС

Украинская власть придерживалась требований по обеспечению условий для голосования в Государственную думу Российской Федерации в российских дипломатических ведомствах на территории Украины.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли, передает УНИАН.

"Предварительная информация указывает на то, что в целом день голосования в Украине прошел мирно, несмотря на действия некоторых протестующих с целью блокирования доступа для российских граждан, которые осуществляли свое право голоса", - сказал посол ЕС в Украине.

В этой связи дипломат подчеркнул, что важным является то, что "украинская власть взяла на себя ответственность относительно общественного порядка и безопасности дипломатических и консульских миссий". Мингарелли добавил, что ожидает дальнейшей информации от наблюдательной миссии ОБСЕ.

Россия 18 сентября в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове открыла четыре избирательных участка на выборах в Госдуму.

Возле посольства Украины в РФ произошли столкновения между протестующими против проведения выборов в Госдуму РФ в посольстве в Киеве и правоохранителями.

Украина и ряд других стран не признают выборы в Государственную Думу РФ из-за того, что они прошли на оккупированной территории.