Киев выполнил требования по голосованию в дипучреждениях РФ - посол ЕС

00
0
Вторник, 20 сентября 2016, 15:12

Украинская власть придерживалась требований по обеспечению условий для голосования в Государственную думу Российской Федерации в российских дипломатических ведомствах на территории Украины.

Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли, передает УНИАН.

"Предварительная информация указывает на то, что в целом день голосования в Украине прошел мирно, несмотря на действия некоторых протестующих с целью блокирования доступа для российских граждан, которые осуществляли свое право голоса", - сказал посол ЕС в Украине.

В этой связи дипломат подчеркнул, что важным является то, что "украинская власть взяла на себя ответственность относительно общественного порядка и безопасности дипломатических и консульских миссий". Мингарелли добавил, что ожидает дальнейшей информации от наблюдательной миссии ОБСЕ.

Россия 18 сентября в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове открыла четыре избирательных участка на выборах в Госдуму.

Возле посольства Украины в РФ произошли столкновения между протестующими против проведения выборов в Госдуму РФ в посольстве в Киеве и правоохранителями.

Украина и ряд других стран не признают выборы в Государственную Думу РФ из-за того, что они прошли на оккупированной территории.

Темы: Росcия ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Запорожский облсовет признал Россию агрессором 20 сентября 2016, 14:44
Почему Франция отменит санкции против РФ в 2017 году 20 сентября 2016, 14:05
Линию разграничения надо строить заново, деньги потребуем у РФ – Жебривский 20 сентября 2016, 14:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
20 человек погибли в Сирии при атаке на гумконвой - Красный Крест
Раненый товарищ Жилина также разыскивается в Украине
Компанію Коломойського зобов'язали повернути "Укрнафті" 650 мільйонів
Запорожский облсовет признал Россию агрессором
Все новости
Made in Ukraine

Джинсовий одяг від українських брендів

"То є Львів"

6 лучших клипов, снятых в городе