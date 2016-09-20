Посол ЄС: Україна виконала вимоги з голосування в дипустановах РФ

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Вівторок, 20 вересня 2016, 15:12

Українська влада дотрималась вимог щодо забезпечення умов для голосування до Державної думи Російської Федерації в російських дипломатичних відомствах на території України.

Про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі, передає УНІАН.

"Попередня інформація вказує на те, що загалом день голосування в Україні минув мирно, незважаючи на дії деяких протестувальників з метою блокування доступу для російських громадян, які здійснювали своє право голосу", - сказав посол ЄС в Україні.

У цьому зв'язку дипломат наголосив, що важливим є те, що "українська влада взяла на себе відповідальність щодо громадського порядку та безпеки дипломатичної та консульських місій". Мінгареллі додав, що очікує подальшої інформації від спостережної місії ОБСЄ.

Росія 18 вересня у своїх диппредставництвах в Києві, Львові, Одесі та Харкові відкрила чотири виборчі дільниці на виборах до Держдуми.

Біля посольства України в РФ сталися сутички між протестувальниками проти проведення виборів до Держдуми РФ у посольстві в Києві та правоохоронцями.

Україна та низка інших країн не визнають вибори до Державної Думи РФ через те, що вони відбулися на окупованій території. 

Теми: Росія ЄС
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