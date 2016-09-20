Германия не признает выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Правительство ФРГ не признает выборы в Государственную Думу Российской Федерации, которые состоялись 18 сентября на территории оккупированного РФ Крыма.

Об этом заявил посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель, сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Вместе с нашими партнерами по ЕС Федеральное правительство Германии не признает незаконную с точки зрения международного права аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, а значит не признает и проведение Россией выборов в Крыму. По этой причине Федеральное правительство не посылало наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ в Крыму. Совместно с нашими партнерами по ЕС Федеральное правительство без ограничений выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины", – сообщил Райхель.

Ранее сообщалось, что Польша не признает выборов в Госдуму России в анексованому Крыму.

Напомним, с подобным заявлением выступил и Європеский Союз, который заявил о непризнании выборов в Госдуму России в анексованому Крыму.

Отметим, ПАСЕ тоже не признает российских выборов в Крыму.

Как известно, Министерство иностранных дел Украины объявило решение о непризнании полномочий большинства депутатов Государственной думы РФ, избранных 18 сентября.

В МИД пояснили, что в результате проведения таких выборов легитимность потеряли не только 4 "депутаты Госдумы", избранные в Крыму по мажоритарной системе, но также все депутаты, избранные по партийным спискам.

Европейская правда