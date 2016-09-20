Найем рассказал, как Пашинский ругал его в Раде матом

4794 просмотра
3
Вторник, 20 сентября 2016, 17:44

Народный депутат от БПП Мустафа Найем заявляет о некорректном поведении со стороны народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Об этом Найем сообщил во вторник в Раде.

По его словам Пашинский заявил, что уничтожит депутатов, которые не поддержали его законопроект о спецконфискации.

"Сегодня он подошел и сказал, что я личный враг Украины, это все сопровождалось матами, и что он будет уничтожать, убивать людей, которые были против этого законопроекта", - сказал народній депутат.

По его словам, Пашинский назвал его своим личным врагом. При этом Найем выразил надежду на то, что Пашинский извиниться.

Ранее Найем заявил, что за ним, как и за его однопартийцем Сергеем Лещенко, ведется наблюдение и собирается компромат.

Украинская правда

Темы: Пашинский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В профильном комитете говорят о провале модернизации ВСУ 2 сентября 2016, 18:51
Нефть Курченко: Пашинский хочет наказания для судьи за отклонение иска 4 июля 2016, 13:42
Пашинский проиграл суд по махинациям с "нефтью Курченко" – нардеп 4 июля 2016, 11:58
powered by lun.ua
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 82.193.107.---Александр Малюков20.09.2016 18:23
Setone Setone:
Так разговор шел о деньгах ЯНУКОВИЧА???? А про нефть Курченко-надо внимательно следить. Каким боком тут ЮВТ. Понимаю-работа у вас такая.
ОтветитьС цитатой
IP: 31.129.98.---Setone Setone20.09.2016 18:01
Я так розумію, Пашинськиий хоче підстрахуватись законом та "законно" конфіскувати нафту Курченка, яку вони з Тищенком вже розпиляли. Тому й клинить карлика.
ОтветитьС цитатой
IP: 46.149.90.---Светулёк20.09.2016 17:58
Найем, не ведите себя, как обиженная девочка.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Украина не признает ни один документ Госдумы – Арьев
Прокуратура Крыма возбудила дело из-за выборов в Госдуму
20 человек погибли в Сирии при атаке на гумконвой - Красный Крест
Раненый товарищ Жилина разыскивается за убийство журналиста
Все новости
Фото

Украинцы сделали несколько «па» для проекта Ballerina Project

Здоровье

Как говорить с детьми об их весе