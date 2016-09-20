Найєм розповів, як Пашинський обматюкав його в Раді

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Вівторок, 20 вересня 2016, 17:44

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм заявляє про некоректну поведінку з боку народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського.

Про це Найєм повідомив у вівторок в Раді.

За словами Найєма, Пашинський заявив, що знищить депутатів, які не підтримали його законопроект про спецконфіскаціі.

"Сьогодні він підійшов і сказав, що я особистий ворог України, це все супроводжувалося матами, і що він буде знищувати, вбивати людей, які були проти цього законопроекту", - сказав народний депутат.

Він зауважив, що Пашинський назвав його також своїм особистим ворогом. При цьому Найєм висловив надію на те, що Пашинський вибачиться.

Раніше Найєм заявив, що за ним, як і за його однопартійцем Сергієм Лещенком, ведеться спостереження і збирається компромат.

Українська правда

Теми: Пашинський
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Коментарі — 3
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IP: 82.193.107.---Александр Малюков20.09.2016 18:23
Setone Setone:
Так разговор шел о деньгах ЯНУКОВИЧА???? А про нефть Курченко-надо внимательно следить. Каким боком тут ЮВТ. Понимаю-работа у вас такая.
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IP: 31.129.98.---Setone Setone20.09.2016 18:01
Я так розумію, Пашинськиий хоче підстрахуватись законом та "законно" конфіскувати нафту Курченка, яку вони з Тищенком вже розпиляли. Тому й клинить карлика.
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IP: 46.149.90.---Светулёк20.09.2016 17:58
Найем, не ведите себя, как обиженная девочка.
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