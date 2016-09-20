Найєм розповів, як Пашинський обматюкав його в Раді
Народний депутат від БПП Мустафа Найєм заявляє про некоректну поведінку з боку народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського.
Про це Найєм повідомив у вівторок в Раді.
За словами Найєма, Пашинський заявив, що знищить депутатів, які не підтримали його законопроект про спецконфіскаціі.
"Сьогодні він підійшов і сказав, що я особистий ворог України, це все супроводжувалося матами, і що він буде знищувати, вбивати людей, які були проти цього законопроекту", - сказав народний депутат.
Він зауважив, що Пашинський назвав його також своїм особистим ворогом. При цьому Найєм висловив надію на те, що Пашинський вибачиться.
Раніше Найєм заявив, що за ним, як і за його однопартійцем Сергієм Лещенком, ведеться спостереження і збирається компромат.
Українська правда
Так разговор шел о деньгах ЯНУКОВИЧА???? А про нефть Курченко-надо внимательно следить. Каким боком тут ЮВТ. Понимаю-работа у вас такая.