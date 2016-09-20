Найем рассказал, где живет в последнее время

Народный депутат БПП Мустафа Найем заявил, что уже 17 лет живет в арендованных квартирах.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Депутат заверил, что у него нет недвижимости, которая бы я не была указана в декларации.

"В частности, в декларации указаны 1/5 от 61 кв. м. квартиры, в которой прописаны моя приемная мама, отец, брат и сестра. (…) Недвижимости нет также ни у одного лица, чьи данные должны быть внесены в мою декларацию, в том числе, сестры и брата", - сообщил Найем.

"Сам я уже семнадцать лет живу в арендованных квартирах. В моей последней декларации я это не указывал, поскольку на момент заполнения декларации снимал квартиру не сам; а на момент декабря 2015 года временно не жил в этой квартире, а проживал в Ужгороде и Краматорске, где на тот момент проводил значительную часть своего времени в связи с запуском патрульной полиции", - добавил он.

Депутат сообщил, что собирается обратиться в НАПК, чтобы там разъяснили, стоит ли указывать это съемное жилье в документах.

Кроме того, Найем сообщил, что не владеет недвижимым имуществом, однако планирует купить автомобиль.

"Если это случится, он будет официально зарегистрирован на мое имя и, согласно действующему законодательству, я подам соответствующее уведомление о существенном изменении своего имущественного состоянии в течение 10 дней после приобретения автомобиля, не дожидаясь конца отчетного периода", - пообещал политик.

Как известно, НАБУ провело проверку факта покупки квартиры в центре Киева нардепом Сергеем Лещенко. На брифинге в понедельник директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в покупке квартиры признаки административного правонарушения.

Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.

Украинская правда