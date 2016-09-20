Найем рассказал, где живет в последнее время
Народный депутат БПП Мустафа Найем заявил, что уже 17 лет живет в арендованных квартирах.
Об этом он написал на своей Facebook-странице.
Депутат заверил, что у него нет недвижимости, которая бы я не была указана в декларации.
"В частности, в декларации указаны 1/5 от 61 кв. м. квартиры, в которой прописаны моя приемная мама, отец, брат и сестра. (…) Недвижимости нет также ни у одного лица, чьи данные должны быть внесены в мою декларацию, в том числе, сестры и брата", - сообщил Найем.
"Сам я уже семнадцать лет живу в арендованных квартирах. В моей последней декларации я это не указывал, поскольку на момент заполнения декларации снимал квартиру не сам; а на момент декабря 2015 года временно не жил в этой квартире, а проживал в Ужгороде и Краматорске, где на тот момент проводил значительную часть своего времени в связи с запуском патрульной полиции", - добавил он.
Депутат сообщил, что собирается обратиться в НАПК, чтобы там разъяснили, стоит ли указывать это съемное жилье в документах.
Кроме того, Найем сообщил, что не владеет недвижимым имуществом, однако планирует купить автомобиль.
"Если это случится, он будет официально зарегистрирован на мое имя и, согласно действующему законодательству, я подам соответствующее уведомление о существенном изменении своего имущественного состоянии в течение 10 дней после приобретения автомобиля, не дожидаясь конца отчетного периода", - пообещал политик.
Как известно, НАБУ провело проверку факта покупки квартиры в центре Киева нардепом Сергеем Лещенко. На брифинге в понедельник директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в покупке квартиры признаки административного правонарушения.
Нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя УП Алены Притулы.
Украинская правда
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Не так давно деканом факультета иностранной филологии Национального педагогического университета имени М.Драгоманова неожиданно стала малоизвестная в университете кандидат педагогических наук, профессор Зернецкая Алла Анатольевна. За год она развернула бурную деятельность. Прежде всего - защитила докторскую, потом начала увольнять с работы "лишних" или неугодных преподавателей, отстранять необоснованно отдельных студентов от учёбы. Факультет поразила странная, доселе неведомая ему болезнь. То студентка факультета, незаконно исключённая из университета, выигрывает суд и восстанавливается на учёбе. То одна из подруг, которую Зернецкая А.А. пригласила на работу на факультет, бывшая активная регионалка из Луганска, профессор Зайцева Ирина Павловна оказалась на научной конференции в оккупированном Крыму. То другие преподаватели факультета, сёстры Ирина и Инна Ковальчук разгуливали по Москве с георгиевскими ленточками, продолжая славить Путина.
Может, это случайность? Сомнительно. Украинская составляющая факультетской жизни крайне скудна и постепенно движется к нулевой отметке. С началом учебного года студентам сообщили, что у них не будут преподавать такие (обязательные в университете) предметы, как украинский язык, украинская культура, история украинской государственности. Вы скажете: а как же с патриотизмом? Смотря с каким! Следуя логике событий - всё это именно в духе патриотизма - "русского мира". Но в Украине с высоких трибун призывают к украинскому патриотизму! Неужели на инфиле изобрели свой, гибридный патриотизм?
Всё бы ничего, если бы автор "особого вида патриотизма", декан факультета филологии Зернецкая Алла Анатольевна, не владеющая государственным языком, не была родной сестрой жены Президента Украины Марины Анатольевны... Какой же патриотизм "правильный": тот, что звучит с самой высокой трибуны или тот, который культивируется Сестрой Жены на практике? Ничего не пойму.